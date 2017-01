“Propuesta de juicio político no tiene sentido”

Pablino Rodríguez, diputado oficialista, sostuvo que la campaña iniciada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para juntar firmas a favor de un juicio político al presidente Horacio Cartes, no tiene sentido, ya que no existe ningún hecho consumado y la campaña por la reelección presidencial no es una iniciativa del jefe de Estado, sino de dirigentes colorados.









