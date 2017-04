"Ahora mismo empezamos a ver a gente hablándole al móvil, dictándole mensajes. En breve, en lugar de escribir, hablaremos. Y hablar al móvil será lo primero, pero pronto será habitual hablar a la nevera, a la aspiradora, a otros muchos dispositivos", explica a Efe la directora del Centro de Excelencia de Desarrollo Móvil y Bots de Sage, Susana Durán.



La compañía tecnológica de gestión empresarial celebra este miércoles en Madrid el Sage Summit Tour, un encuentro con socios y clientes en el que presenta sus novedades y líneas de innovación, muy centradas en la movilidad, la inteligencia artificial y los bots conversacionales.



En los "chatbots" la idea es que el usuario pueda recibir determinada información que necesita con una simple pregunta a través de una plataforma de mensajería instantánea como Facebook Messenger, sin necesidad de acceder a una web.



Los robots conversacionales de Sage permiten al cliente conocer al instante, mediante conversaciones en plataformas como Facebook Messenger, Skype o Slack, quién le debe dinero, qué facturas vencen este mes o cuál es su balance.



"Primero pasamos de la web a las aplicaciones móviles y ahora las aplicaciones de mensajería se han convertido en el nuevo sistema operativo, con lo cual los 'chatbots' son las nuevas aplicaciones", indica Durán.



"Son muy sencillas de utilizar, no tenemos que aprender nada, no tenemos que descargar nada para usarlas, están disponible en nuestra plataforma de mensajería. Simplemente lo debemos añadir como contacto, igual que a un familiar, y ya lo tenemos disponible", sostiene.



La tecnóloga destaca que cada aunque apenas hace un año que emergieron las plataformas de Facebook, Apple o Microsoft para "chatbots", los avances logrados se perciben de mes a mes. Sólo en Facebook Messenger, comenta, hay 35.000 activos: "Esto está empezando a dispararse".



Según un informe elaborado por Sage a partir de encuestas a directivos, el 64 % de las pymes españolas considera que la inteligencia artificial será la tendencia tecnológica que tendrá mayor impacto en los negocios en 2017. El 12 % señala que serán los "chatbots".



Durán defiende que la inteligencia artificial se impondrá en todas las capas del negocio, pero también en la organización de la vida personal.



"Al final, la inteligencia artificial no es más que revisar todo un conjunto de datos, sacar conclusiones y proponer los siguientes pasos basados en la experiencia y las conclusiones obtenidas", dice.



El centro que dirige Durán, situado en Barcelona, es el encargado de determinar la innovación global de Sage en esos ámbitos.



En la actualidad, sostiene, está muy centrado en el desarrollo de nuevos canales de comunicación con los clientes en las plataformas de mensajería instantánea: los "chatbots". Sage ya ha puesto en marcha sus bots en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y prevé activarlos en España en los próximos días.