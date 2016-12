Prohibición de reelección es categórica, ratifica ex ministro

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis Lezcano Claude recordó a la Monumental 1080 AM que en el año 2002 la CSJ dejó un antecedente histórico sobre la imposibilidad de reelección con respecto a los gobernadores, y subrayó que la Constitución es más categórica aún al referirse al presidente de la República.

“Esa fue la posición de la Corte en ese tema, es el único fallo al respecto, es decir, sirve como antecedente en ese sentido (la acción de Fernando Lugo ante la CSJ), es del año 2002 el fallo, y se refiere a la no reelección de los gobernadores, pero el tema es idéntico, porque la Constitución dice que los gobernadores no podrán ser reelectos, y en el caso del presidente de la República dice que no podrán ser reelectos en ningún caso, el 229 de la Constitución, es decir que la prohibición está reforzada por esa última frase”, expresó el ex ministro.