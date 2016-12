Profesor que mató a alumna: “No me asusta la sociedad”

Dijo que trabajó con más de 500 personas en la cárcel, se pasó enseñando 10 años allí y que no abandonará a sus compañeros. Asegura que redoblará esfuerzos para que la reinserción sea de verdad, insistió en que no le asusta la sociedad. “La gente debe confiar, que los hombres pueden cambiar, yo fallé, pero está la reinserción, si no se habla del tema, entonces que el Gobierno cierre las cárceles y que sean fusilados los infractores, si no se acepta eso (reinserción). Confió en que se acepte eso”, señaló el hombre que cercenó el cuerpo de Marta Raquel Orué Hirakawa, y distribuyó en Asunción y Lambaré.