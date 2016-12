Productores anuncian un estallido social

Expresaron que son 7.000 personas las afectadas y que la suma no supera los 50.000 millones de guaraníes, poco menos de 10 millones de dólares.

Indicaron que si no se aprueba dicha iniciativa, se puede dar una explosión social y que no descartan que haya derramamiento de sangre.

“Puede haber una masacre en nuestro país y no queremos llegar a eso y eso depende del Ejecutivo y de los parlamentarios a quienes ahora le pedimos socorro, para ver si tienen patriotismo. Esto no es una amenaza, pero si no se aprueba mañana (por hoy) porque nuestro pueblo, si no se aprueba mañana, habrá una masacre” (sic), dijo Luis Cabrera representante de los pequeños productores.

En la reunión estuvieron presente los legisladores liberales Víctor Ríos, José Ledesma y Pastor Vera Bejarano. Indicaron que estos son los problemas reales de los que se debe ocupar el Gobierno y no de buscar la reelección.

Ríos explicó que con el proyecto presentado no plantean nuevos impuestos, ni obtener recursos de un sector para favorecer a otros sectores, sino que, simplemente plantean que el impuesto que ya existe, que es el Iragro, recaude más. “Según el Gobierno Nacional iba a significar una recaudación aproximada de 250 millones de dólares anualmente. Hasta hoy, la recaudación del Iragro no supera los 40 millones de dólares por año; entonces, lo que estamos diciendo con este proyecto es que el Ministerio de Hacienda debe recaudar lo que dijo que iba a recaudar”, puntualizó.