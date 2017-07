Productor mantiene planta que originó el nombre Curuguaty

Don César González es un antiguo poblador de la ciudad de Curuguaty, que se dedica a la producción en su granja de 5 hectáreas, ubicada a orillas en el barrio Primavera. Entre los variados cultivos con que cuenta el trabajador, también se encuentra la fruta del curuguá, del cual proviene el nombre de Curuguaty.

“Me parece que soy el único que planta esta fruta porque es impresionante como la gente viene a ver, eso me dijo un ingeniero, esto yo nunca he tenido ni he visto, y llevó para su semilla”, señaló don César, al tiempo de explicar cuan difícil es mantener la planta y evitar que se marchite.

“Requiere de una atención permanente con abono y riego, así únicamente se extiende y se esparce hasta lo más alto; la fruta se consume preferentemente elaborando un rico jugo natural, se corta en rodajas, se le quita las semillas y con la licuadora se puede mezclar con agua o con leche, es lo más sabroso”, comenta el granjero.

Últimamente, la planta del curuguá se ha encarecido en la región justamente por la dificultad que representa su producción, en varias oportunidades se intentó mantener la planta en la plaza central de la ciudad, Capitán Troche y sus 34 Curuguateños, de manera a que los visitantes de la ciudad puedan apreciar, pero el esfuerzo fue infructuoso.

Don César González no se dedica específicamente a la comercialización del curuguá, sin embargo, lo mantiene para que las personas lo puedan apreciar como es el símbolo de la ciudad. Aparte de otros cultivos como el tomate, locote, cebolla, remolacha, perejil, zanahoria, repollo, lechuga, entre varias otras plantaciones que sostiene a su familia económicamente, según dijo.