"Por sobretodo queremos que tomen conocimientos de la actuación que se enmarco en la ley. La OEA, es importante que escuche a todos. No pedimos que nos crean pero queremos que miren los escritos y vean los videos para que tomen sus conclusiones", dijo.

Monges agregó que entregaron videos y documentos así como una denuncia contra los "instigadores" de la violencia alrededor del Congreso Nacional el pasado 31 de marzo. Se refirió al presidente del PLRA, Efraín Alegre, como uno de los responsables.

"No solo es nuestra versión, sino los documentos que son testimonios de quienes materializaron la quema del Congreso, que es sin precedentes en la vida democrática; son quienes se creen dueños de la verdad. Hemos acudido por segunda vez, para con documentos y filmaciones, comprobar cómo se construyeron los hechos de violencia", manifestó.



El senador colorado insistió en que no se presentarán a sesiones convocadas por el presidente del Senado, Roberto Acevedo, hasta que "deje de responder a una minoría". Recalcó que no tienen garantías y que el edificio del Congreso no está en condiciones, informó la periodista de Última Hora, Cecilia Colinas.

El documento entregado ante la OEA cuenta con la firma de parlamentarios pro enmienda de distintas bancadas.