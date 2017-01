Prisión para hombre que eyaculó dentro de una mujer sin permiso

Se encontraron y la mujer solo puso una condición para que, de una cena, el hecho pase a otras instancias más íntimas sin compromiso alguno: que el joven utilice preservativo, lo que él aceptó sin problemas.





Durante el encuentro, en un descuido de la mujer, el hombre se retiró el condón. La joven no se dio cuenta de nada hasta al final, cuando notó que el condón se encontraba arrojado en el suelo. Grande fue su sorpresa y a la vez su indignación. Su temor se acrecentó debido a que se trataba de un desconocido, pero su enojo fue mayor.



El caso terminó de manera sorpresiva. El periódico The Independent informó a inicios de este año que la Corte Criminal de Suiza condenó al hombre a dos meses de prisión por violación a una mujer debido a que no se concretó el hecho sexual como ambos habrían convenido, informó el diario Clarín de Argentina.