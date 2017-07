Presidentes de EEUU y México evitan tocar el tema del muro

Los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, evitaron ayer abordar la polémica cuestión del muro fronterizo en una reunión bilateral en el G20, en uno de los momentos más bajos de sus relaciones diplomáticas.

“El tema del muro no se trató” dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, al término de un encuentro que duró cerca de media hora, e insistió en que no es un tema de la relación bilateral. Poco antes del encuentro, Trump reafirmó que sigue queriendo que México pague ese muro para frenar la migración. “Absolutamente”, dijo, respondiendo a una pregunta de una periodista estadounidense. Ese comentario, hecho cuando ya estaba sentado en la sala de reuniones junto a Peña Nieto, suscitó polémica entre la delegación mexicana y, sin querer desmentirlo, Videgaray, que también estaba en la sala, aseguró que si lo dijo no lo escuchamos. Un signo más de la tensión que reina entre ambos países, a pesar de que el tono fue respetuoso y cordial, según el canciller. El encuentro entre los dos mandatarios duró aproximadamente media hora y se trató prioritariamente de la compleja renegociación en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que empezará el 16 de agosto. afp