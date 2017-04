“Presidente tiene mejor panorama en la ANR”

El analista político Horacio Galeano Perrone sostuvo que desde ahora le será mucho más fácil al presidente Horacio Cartes manejar la situación interna del Partido Colorado y unir rápidamente fuerzas de cara a las elecciones del 2018, contrariamente a la oposición.

“Fue trascendental lo que hizo el presidente (de decir no a una nueva candidatura). Hubo muchos factores los que creo que influyeron. La Iglesia influyó y también entendió que estaba arriesgando demasiadas cosas. Ahora, con esta nueva postura, Cartes puede convertirse en el factor de unidad en del Partido Colorado. No tendrá mayores dificultades”, dijo. Señaló que el senador Fernando Lugo (Frente Guasu) está en manos de Cartes aunque no cree que él (el presidente) ayude al ex obispo.