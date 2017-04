Presidente desliza que Peña está entre sus preferidos

El mandatario dejó en claro que desea que el próximo candidato de Honor Colorado siga su modelo de gestión. Confesó que mediante una encuesta se medirá la preferencia.

Admitió que es consciente de que aunque le guste un candidato, y si esa figura no prende, debe buscar uno que aglutine a varios sectores.

Los periodistas lanzaron nombres para medir la reacción de Cartes. El primero en ser mencionado fue Enrique Riera, ministro de Educación; luego Pedro Alliana, presidente de la ANR; Santiago Peña, titular de Hacienda, y el vicepresidente Juan Afara.

Cartes escuchó los nombres y respondió que son buenos tres de los cuatro mencionados, sin especificar quiénes. Luego se le consultó sobre Hugo Velázquez, presidente de Diputados, a lo que inmediatamente Cartes volvió a responder que son buenos tres de los cinco mencionados, dando a entender que el diputado no está entre los preferidos.

Trascendió que en medio del debate sobre la enmienda hubo ronchas dentro del oficialismo y que un sector apuntó a Velázquez de ser uno de los que bloqueaban el tema.

Luego se le consultó a Cartes sobre Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura, y allí remarcó que son buenos cuatro de los seis citados.

Al indicársele que Santiago Peña genera resistencia a nivel de las bases coloradas, el mandatario respondió que “hay que trabajar en ese tema”, dando a entender que es la figura que quiere potenciar.

En una repregunta sobre si aún hay tiempo para potenciarle a Peña, Cartes respondió con un gesto sin descartar esa idea. Peña se afilió a la ANR durante la convención colorada del año pasado. Las versiones indican que la idea de Cartes es elegir un técnico como candidato presidencial acompañado de un político de las bases, que sería un gobernador como vicepresidente. En ese caso se habla del gobernador de Itapúa, Luis Gneiting, quien está operando con la dirigencia del sur.

Cartes dejó en claro que el candidato para el 2018 debe ser una persona que prosiga con sus planes de gobierno.

Al senado. En otro pasaje de la charla, el gobernante no descartó la posibilidad de candidatarse para encabezar la lista de la Cámara de Senadores si es que esta decisión servirá para fortalecer al Partido Colorado, según dijo. Aunque no mostró mucha convicción, no desechó la posibilidad de ser legislador.