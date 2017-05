Presidente del TEP afirma que ministro reúne los requisitos para ser candidato

Cabrera explicó a Monumental 1080 AM que Peña se afilió a la ANR el 26 de octubre del año pasado, y que la precandidatura debe realizarse el 3 de octubre de este año. Agregó que las internas partidarias serán el 17 de diciembre de este año, por lo que allí se estará completando más de un año de afiliado del mencionado ministro, con lo que cumple el requisito del Estatuto colorado.

“Yo sostengo que el momento en que el candidato debe cumplir un año de afiliación para poder ser candidato de la ANR es el momento de la elección (las internas de diciembre de este año), al igual que todo ciudadano puede votar si al momento de la elección ya cumplió los 18 años”, expresó el titular del TEP de la ANR.

Indicó que no hay necesidad de interpretación porque las reglas son claras, y que si está cometiendo una preopinión respecto al caso, el TEP juzgará (sin él), en el caso de que algún movimiento lo impugne.

“El requisito es que cumpla un año en el momento de la elección, o sea, para el 17 de diciembre... Si hay una impugnación en este caso, nosotros (el TEP) deberíamos decidir, pero yo no podría por la preopinión que ya di, pero a mí me parece tan elemental que no admite otra interpretación o discusión, porque sabemos que es real, cuando tenés 17 podés inscribirte si vas a cumplir los 18 en el momento de votar o ser votado”, expresó.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de realizar una interna a padrón abierto en la ANR, como se planteó en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que no está planteada aún esa posibilidad en el interior de la ANR, por lo que prefería no opinar al respecto.