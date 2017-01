Presentan paliativo para el colapso que sufre Tablada

Lamentó que existan varias conexiones clandestinas que al no existir alcantarillado pluvial se conectan al alcantarillado cloacal lo que sumó al colapso.

Sarubbi resaltó además que la solución definitiva al problema, será el Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de Asunción y Área Metropolitana, prevista para el primer trimestre del corriente año.

Problemas estomacales. Sarubbi expresó además que, de acuerdo al Ministerio de Salud, de las 50 personas que fueron a consultar del barrio afectado, se arrojaron varios diagnósticos de problemas estomacales tras ingerir aguas mezcladas con los residuos cloacales.

“Yo no me quiero ni recordar que tomé y me bañé con agua de cloaca. A consecuencia de eso, tanto mi familia como vecinos nos enfermamos; a mí me agarró gastroenteritis, a otros alergia y diarrea”, expresó la pobladora de la zona Sandra Ortiz.

La mujer resaltó además que como en el ambiente hay olor desagradable, por varias contaminaciones ya sea de residuos o a causa de frigoríficos, no logró distinguir que el hedor nauseabundo ya provenía del agua corriente.