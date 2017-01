Presentan en EE.UU. una compañía audiovisual cofundada por la colombiana Sofía Vergara

El primer producto del sello "Raze" es la serie "Her Name Was Dolores-The Jenni I Knew", realizada en sociedad con Dhana Media y BTF, que ya tuvo su preestreno en Univision.

Junto a Vergara, muy popular por su papel en la serie "Modern Family", están en este proyecto su socio en la firma Latin World Entertainment, Luis Balaguer, y Calemzuk, exdirector ejecutivo de Shine Americas y expresidente de Fox TV Studios, a los que se añaden como asociados y asesores United Talent Agency y Ziffren Brittenham LLP.

También forman parte Greycroft Partners y Raine Ventures.

"Raze", con sede en Beverly Hills (California), se propone crear contenidos que cambien el relato de las series centradas en latinos, señala un comunicado.

A fines de año lanzará una plataforma para móviles y vídeo con contenidos como noticias de actualidad, estilo de vida, belleza y mas, mientras prepara ya otros productos como una serie sobre la vida del astro del fútbol Diego Armando Maradona, con Dhana Media y BTF, otra sobre el rey del hip hop latino Don Omar y una serie dramática sobre "Mi Hermanastro" (My Stepbrother), un superéxito de Watppad, una empresa que produce para móviles.

Según Calemzuk, CEO de "Raze", el propósito es crear algo "nuevo y fresco" que refleje la amplia gama de experiencias que los latinos tienen en Estados Unidos.

Balaguer, por su parte, subrayó que están en condiciones de proveer a la nueva generación de usuarios de móviles que consumen "historias en vídeo con voraz apetito" de una plataforma "única".