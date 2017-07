Si bien aprobaron las actas de las sesiones anteriores con votos oficialistas, liberales llanistas y luguistas, el conflicto y las diferencias políticas ya se evidenciaron desde el inicio de la asamblea legislativa.

Los opositores rápidamente salieron al paso al recordar que no existieron ambas sesiones, o en todo caso, se desarrollaron en forma irregular por la forma en que las llevaron adelante el oficialismo y sus aliados políticos. Denunciaron violaciones reglamentarias internas y constitucionales.

Un fuerte careo se dio entre el liberal Miguel Abdón Saguier y el senador Jorge Oviedo Matto, cuando el primero de ellos estaba exponiendo los argumentos por las cuales consideraba irregular ambas sesiones.

Consideró a la nueva mesa directiva de facto y eso encendió los ánimos del oviedista, que directamente amenazó con cortarle el micrófono si no reconocía a las nuevas autoridades.

"Si usted no reconoce a las autoridades no tiene nada que hacer acá, diríjase con respeto a esta Presidencia. Lo que pasa es que usted quiere estar sentado acá y no le da la edad ni los votos", dijo en forma vehemente el legislador por el Unace.

Luego hizo uso de palabra para recordar que existió un desorden en la pasada sesión que ameritaba levantar la convocatoria. Reclamó a su colega Carlos Filizzola de usurpar el sillón presidencial para continuar la reunión a toda costa.

Desirée Masi, por el Partido Democrático Progresista (PDP), dejó sentada su postura en no reconocer las sesiones y deslinda responsabilidad de cualquier decisión política a ser tomada a partir de la fecha.

En un intento de justificar el realizado por la alianza política, Jorge Oviedo Matto dijo que todo se realizó en forma ilegal y acusó al saliente presidente, Roberto Acevedo, de ser quien violó el reglamento interno al convocar a una sesión extra en el plazo de 48 horas.

Para el legislador por el Frente Guasu, Carlos Filizzola, en la polémica sesión no pasó nada. "No se faltó al respeto, no se gritó", expresó al desconocer las fuertes agresiones verbales entre los parlamentarios.