Premiaron a marcas más recordadas por los paraguayos

El presidente de la CAP, Carlos Jorge Biedermann, destacó en su discurso al iniciar el evento que uno de los activos más representativos de una empresa es la marca, que justamente es el activo intangible más importante.

Refirió además que, como no todas las marcas premiadas se encuentran en el gremio empresarial, sería importante que los directivos y responsables analicen la opción de estar incluidos como socios de la entidad.

Por otra parte, apuntó que las marcas vienen creciendo mucho y que muchas de las premiadas son locales.

Fueron 1.800 las encuestas realizadas en la capital y en las principales ciudades del interior del país. Según la CAP, estos estudios son muy importantes porque ayudan a conocer y determinar si la inversión en comunicaciones de márketing (share of voice) está relacionada con el posicionamiento de la marca (share of mind) y con el uso (share of market).

También estos estudios muestran cómo las marcas vienen desempeñándose en el mercado, con los consumidores, con la competencia y sus actividades de márketing, tal como lo explicaron los responsables del emprendimiento.

RECORDADAS Y USADAS. El resultado de la encuesta permite afirmar a los especialistas que la generaron que generalmente, con algunas excepciones demostradas en estudios sistemáticos y con mediciones comprobadas metodológicamente, las marcas más recordadas también son las más usadas y las preferidas de los consumidores, que relacionan y asumen las comunicaciones de las marcas con los beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión que logran estas en el tiempo.

Los estudios presentados fueron realizados por la empresa Metro Market Research y el evento de premiación por la agencia Creamost. El trofeo fue realizado especialmente para la premiación; se trata de una pieza creada por el artista Juan Pablo Pistilli.