Precaria seguridad de hábitats favoreció robo de aves en zoo

Ayer, expertos del Ministerio Público estuvieron en el sitio para el levantamiento de muestras que puedan llevar a esclarecer este hecho y dar con quienes resulten responsables.

INVESTIGACIÓN. El jefe del zoo capitalino, Víctor Roa, explicó ayer que la directora Maris Llorens dio las directivas para llegar al fondo de todo, de manera a deslindar responsabilidades.

En ese sentido informó que en el turno noche están 12 y 14 personas, guardaparques y guardias, que serían parte de un sumario administrativo.

“En la madrugada del miércoles pasado, a las 4.45 aproximadamente, me avisaron lo que había pasado. Como vivo cerca, vine a ver y ya me encontré con lo que pasó, que me parece muy grave y lamentable”, expresó.

“En mi caso, asumí el pasado 21 de junio y ya me encuentro con esto. Si hay personas que no me quieren o si esto es un complot tienen que saber que afectan muchas cosas y no solo a mí”, puntualizó.