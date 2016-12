Por negocios cartistas, veto

Eso alegó Santiago, que no se molestó en dar las cifras por las que Cartes decidió dar un paso tan grave como dejar a la República con un presupuesto vencido. No dijo en qué porcentaje aumentó el Congreso el gasto rígido. Tampoco dijo si esos aumentos tocan los proyectos llave en mano que pretende implementar Cartes. No especificó cuáles programas sociales podrían verse afectados por ese aumento del gasto rígido. No contó en qué partidas se viola la ley de Responsabilidad Fiscal y tampoco aclaró si qué cuestiones están afectadas por el cronograma de amortizaciones internacionales.

A falta de tales datos de parte del Poder Ejecutivo quedan a disposición del pueblo solamente los que ha proporcionado el Congreso: El incremento salarial de médicos y docentes no supera los sesenta millones de dólares; los fondos para esos aumentos serán obtenidos de los recursos que el Ejecutivo pidió para "intereses" de los contratos "llave en mano" aún no concretados; se ordenó que los proyectos "llave en mano" no pasen, sumados, el uno por ciento del Producto Interior Bruto; no se afecta a ningún programa social; la ley de Responsabilidad Fiscal es acatada por el proyecto 2017 mucho más que por el presupuesto 2016 que no incluyó en el endeudamiento esos proyectos "llave en mano" y todo el servicio de la deuda está garantizado, solamente que se le había impuesto la obligación de solicitar los desembolsos caso por caso al Congreso.

Es decir, lo que realmente cambió en el presupuesto 2017 con respecto al 2016 es el tema de los proyectos "llave en mano" y el de los bonos, dos asuntos en los que Cartes y sus socios tienen especial interés comercial.

Espero que Santiago pueda desmentir con cifras los números del Congreso, pero si no lo hace, el pueblo paraguayo confirmará que Cartes incurrió en este paso institucionalmente gravísimo, dejar a la República con un presupuesto vencido con la pretensión autoritaria y golpista de endeudar al pueblo paraguayo sin autorización del Congreso, solamente en atención a sus intereses particulares ya francamente contrapuestos al interés general.