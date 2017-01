Por negarse a firmar planilla fue descontratado de Tesãi

Bruno Garay Saldaña, estudiante del Hospital Tesãi, de Ciudad del Este, fue echado ayer de su lugar de trabajo por negarse a firmar la planilla a favor de la enmienda para permitir la reelección de Horacio Cartes. Así lo afirmó el desafectado a través de su cuenta personal en Facebook, ayer, en horas de la tarde.

El hombre ya venía recibiendo amenazas por mostrarse opositor al Gobierno, según contó.

En su relato, dijo que ayer llegó a su trabajo, como todos los días, y al mediodía marcó para salir a almorzar.

En ese momento un compañero le presentó la planilla pro reelección Que La Gente Decida, que anda circulando por varias instituciones públicas.

“Yo me reí y le dije mirá compañero, yo no te voy a firmar esto”, sostuvo.

Dos horas después recibió una llamada de la Fundación Tesãi donde le pedían que se presente al Departamento de Recursos Humanos, pero no le quisieron decir para qué.

Al llegar a RRHH le presentaron directamente su carta de desvinculación.

“Ejemplos de ética, moral y principios bien definidos no se encuentran en cualquier lugar. Mis hijos necesitan aprender eso, y mucho más; que lo más valioso que tienen es y será siempre su libertad”, expresó el estudiante en su cuenta. “No me criaron para ser esclavo. ¿Qué voy a hacer ahora? La verdad no sé”, dijo.