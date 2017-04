Por falta de pruebas liberan de vuelta a dos sospechosos de robo a Prosegur

CIUDAD DEL ESTE

El megaasalto a la empresa Prosegur, ocurrido en la madrugada del pasado lunes en Ciudad del Este, sigue sin un solo detenido en el lado paraguayo. Los dos sospechosos presos durante un allanamiento el sábado fueron desvinculados ayer de este caso, y uno de ellos recuperó su libertad.

Ayer al mediodía, la fiscala Liliana Denice Duarte Céspedes, quien investiga el caso con el fiscal Marcelo Saldívar, comunicó a la Jefatura de Policía del Alto Paraná que ha dispuesto el levantamiento de la orden de detención, que pesa en contra de Pedro Celestino Garcete Bogado (38) y Juan Carlos Benítez Ramírez (40). Garcete recuperó su libertad, mientras que Benítez seguirá preso, respondiendo por otros hechos punibles por los que tenía diez órdenes de captura.

SOSPECHA. El fiscal Marcelo Saldívar explicó que, en principio, Inteligencia de la Policía Nacional sospechaba que Benítez, por sus antecedentes en robo de cajeros automáticos, podría tener algún nexo con el caso Prosegur, pero finalmente esa vinculación se descartó.

Benítez y Garcete fueron detenidos el sábado, durante un aparatoso allanamiento de una vivienda, en la fracción Santa Catalina, del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este. El primero en todo momento negó cualquier vinculación con el caso Prosegur y el segundo acababa de salir de la cárcel.

Según el registro de antecedentes de la Policía, Benítez Ramírez contaba con diez órdenes de capturas y seis antecedentes por robo agravado y asaltos a caudales y cajeros automáticos, entre los que se encuentran a transportes de caudales, cajeros de los Banco Continental, en Luque, Central, y Sudameris Bank, en Katueté, Canindeyú.

LA SITUACIÓN. Por ahora las investigaciones en el caso Prosegur han mostrado pocos resultados en el lado paraguayo. En tanto, en el lado brasileño fueron detenidas 18 personas, de las cuales siete fueron liberadas y tres cayeron abatidas en enfrentamiento con la policía. Se requisó siete fusiles, una pistola, dos chalecos antibalas, 219.450 reales, 733.640.000 guaraníes, USD 1.275.030, dos embarcaciones y siete kilos de explosivos.

Según la Policía Federal (PF), hasta ahora fueron recuperados cerca de 4,5 millones de reales, en billetes de real, dólar y guaraní. La policía brasileña también afirmó que 15 sospechosos del delito fueron detenidos, de los cuales siete fueron liberados y ocho siguen detenidos.

Los cinco detenidos y liberados en Foz de Yguazú fueron dispuestos por la Justicia Estadual. Uno es de São Paulo, otro de Rondonia, Cascavel y dos de Foz de Yguazú, que fueron detenidos en un vehículo robado, y los otro tres en un taxi. El juez Ariel Nicolai Cesa Dias consideró la prisión de tres de ellos ilegal por haberse hecho sin ninguna evidencia o flagrancia.

Los otros dos fueron presos en la ciudad de Guaíra, cuando intentaron entrar al estado de Paraná, venidos de Mato Grosso do Sul, en un vehículo blindado por el puente Ayrton Senna. Fueron liberados y dejaron la prisión la mañana del pasado jueves. La Justicia entendió que no había elementos suficientes que los involucren con el asalto a Prosegur, visión que no fue compartida por los investigadores de la PF.

Se conformó una mesa de crisis para coordinar el trabajo y unificar informes que serán luego divulgados a la prensa.

Investigadores de la PF señalan que el asalto fue planeado por Rogério Jeremias de Simone, alias Gegê de Mangue. Se encuentra prófugo desde el 2016, tras ser beneficiado con libertad provisoria en dos procesos judiciales. Después de eso fue nuevamente condenado. Según la PF, Gegê se instaló en Paraguay para idear el golpe a Prosegur.