Polémica denuncia involucra a directora becada del MEC

La directora, por su parte, aseguró que nunca maltrató al chico sino más bien denunció ante la Codeni que el menor no lograba independizarse de su madre, lo que le dificultaba el aprendizaje. Dijo que el trasfondo es su asunción en el cargo luego de un concurso público que afectó a su predecesor.

“Desde el primer grado ya comenzaron los cambios en mi hijo, me decía que la directora era mala, que le trataba mal. Después me acerqué a ella, le pregunté el motivo por el cual mi hijo no quería ir más al colegio. Él lloraba, devolvía (vomitaba), el pánico que tenía era impresionante”, lamentó.

Sin registros. El coordinador del programa de Becas Carlos Antonio López, Federico Mora, expresó que no cuentan con registros de sumarios o antecedentes de Mirna Aguilera. Datos de este tipo son solicitados a la cartera educativa para evaluar cada postulación.

Explicó que dos profesores fueron separados de participar del programa precisamente por tener sumarios, no cumpliendo con las bases y condiciones del proyecto.

La dirección de Niñez del MEC remitió el caso a la Asesoría Jurídica Interna.