PLRA suspende la afiliación a ocho senadores pro enmienda

En presencia de la mayoría del Directorio, visiblemente oficialista, se dio entrada a la nota del Tribunal y, seguidamente, el director partidario Salyn Buzarquis justificó la medida.

“Aunque se retire oficialmente la enmienda no debe haber impunidad para nadie. Debemos ser flexibles y tolerantes en algunas cosas, pero un partido que no tiene memoria histórica y no se anime a sanear sus filas es un partido sin futuro”, dijo Buzarquis.

PROCESO. Debido a que recién se dio trámite al pedido de sanción contra los senadores pro enmienda, la medida de expulsión como resolución extrema aún no se decidió. La instancia disciplinaria estudiará si hace lugar al pedido tras escuchar la defensa de los legisladores.

El organismo presidido por Rodolfo Aseretto no tiene miembro alguno del llanismo, sector que desconoce la integración del citado Tribunal partidario, dado que para ellos sigue judicializado este tema.

El Directorio ratificó su apoyo al presidente del partido, Efraín Alegre, quien soporta una querella del gerente tabacalero José Ortiz. Para ellos fue Ortiz quien ordenó el atraco al PLRA e instaron a las fuerzas democráticas a que apoyen la convocatoria de hoy, a partir de las 18.00 horas, frente al Congreso Nacional.