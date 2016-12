PLRA denunciará a Cartes por propaganda engañosa

"El equipo de apoderados nos reunimos y decidimos hacer esa misma acción que se presentó contra Fernando Lugo, por no estar habilitado. Este mismo caso se da con Horacio Cartes, quien no puede ser reelecto y hacen campaña en redes sociales y los actos oficiales convertidos en mítines políticos, cuando no está permitido", detalló.

Tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional Republicana (ANR) ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, este organismo afirmó que Fernando Lugo no puede ser candidato a presidente de la República y, por ende, sentenció que realiza propaganda engañosa.

Dicha resolución se da en un momento en que se encuentra trabada la discusión sobre la posibilidad de una enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección.