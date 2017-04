Los manifestantes de Cordillera, Luque, Caaguazú, Central y de otros lugares se hicieron presentes en el sitio, entre ellos niños, jóvenes y adultos.





Los ciudadanos portaban pancartas con las consignas "Dictadura nunca más", "No al atropello de la Constitución", "No a la enmienda" y "No al golpe", que coparon la Plaza de Armas.





A este grupo de manifestantes se unió otra gran cantidad de personas que se congregaron en horas de la tarde en la Plaza Italia, desde donde marcharon hasta la Plaza de Armas.