Plantean modificar ley que elimina sociedades anónimas

“Se presentarán modificaciones inspiradas en algunas legislaciones internacionales sobre este tema. Básicamente, pedimos la sustitución de las acciones en el caso de los títulos de propiedad por un registro especial para los accionistas”, afirmó el senador Adolfo Ferreiro.

En su opinión, se ha creado el fantasma de lavado de dinero con el que se corre el riesgo de que se generen extorsiones, quitando garantías y el derecho a la privacidad patrimonial.

“Nos están tratando a todos como delincuentes. Yo creo que esto no tiene mucho futuro y volveremos a la normalidad cuando termine de fracasar este nuevo orden policiaco sobre las actividades económicas con el pretexto del lavado de dinero”, afirmó el parlamentario.

Añadió que esta normativa da pie para que se estimule al chantaje contra los empresarios desde el Estado.

“En la época de Stroessner (ex presidente) cuando conocían a quienes eran socios de una sociedad y no querían a esas personas, por ser opositoras, ordenaban a las oficinas de Gobierno que no hagan comercio con ellas, por eso surgieron las sociedades anónimas para resistir el abuso del poder político”, señaló Ferreiro.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, negó que por la eliminación de las acciones al portador se corra riesgo de ningún tipo de extorsión contra los inversores.

Recordó que ayer en audiencia pública los miembros del Consejo de Abogados, Asociación Rural del Paraguay, Abogacía del Tesoro, Banco Central del Paraguay, Asociación de Bancos (Asoban) y la Asociación de Entidades Financieras (Adefi) se mostraron a favor de esta ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Me objetaron por qué queremos reglamentar sobre una norma internacional, pero hay que recordar que a través de la Ley Nº 4100/10 aceptamos que debemos reconocer 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi)”, recordó.

Gafi realizará en el segundo semestre de 2018 una revisión sobre Paraguay, al no contar con la ley se corre riesgo de in- tegrar la lista gris como país no cooperante con transparencia.