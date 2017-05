Plantean comisión de reforma constitucional

“No se plantea ningún punto que esencialmente se deba cambiar puesto que sobre eso hay acuerdos y desacuerdos; desde gente que dice que no hace falta tocar la Constitución porque es la práctica constitucional la que es perversa y no la Constitución misma, hasta gente que dice que hay que cambiar por ejemplo todo lo que sean los organismos cuoteados como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que son organismos extrapoderes”, indicó el legislador. Agregó que la propuesta es la conformación de una comisión nacional para el estudio de un proyecto constitucional, donde haya un debate amplio y donde quepan todas las ideas, tanto a favor como en contra, teniendo en cuenta los aspectos en los que haya consenso como en los que no.