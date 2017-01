La imagen del autoritarismo de Stroessner que pasaba planillas para todo lo que fuera sometimiento y ultraje ha retornado no solo para humillar y vejar a los bien pagados "servidores públicos", sino para enviar el mensaje más demoledor de todos: vamos por todo! La resistencia a lo ilegal y avieso se prueba en estas circunstancias. Si quienes pudiendo optar por la libertad y la decencia se sometieron a la humillación sin chistar porque no sabían qué hacer al final del mes, ahí es cuando la libertad es canjeada por "el orden y el progreso" dictatorial, porque los pobrecitos no tenían ni idea de su valor. Hubo gestos más dignos bajo la larga dictadura. Gente que no se dobló, que valientemente rechazó toda imposición y construyó su vida llena de decencia y de luz. La jefa del pontífice Francisco fue uno de esos casos que nos demuestra la gran distancia entre los pusilánimes dispuestos a vender incluso a la madre por un dinerillo que no podrían ganarse jamás con su esfuerzo e ingenio. Las planillas hacen parte de nuestras peores pesadillas. Ahí están los garabatos de indignidad puestos con número de cédula porque "tenían que comer" y el salario de fin de mes era más importante que la libertad y la dignidad. El fondo en cuestión es que a nadie importa y eso es lo malo. Que nadie dijera que el cargo lo tiene bien ganado por capaz e idóneo y que nadie puede obligarlo a firmar nada con lo que no estuviera de acuerdo. El timorato secretario de la función pública balbuceante y tartamudo esbozó con timidez razones jurídicas contrarias a la mañana para desdecirse completamente a la tarde. Qué podría esperarse de alguien que solo sostiene desde su cargo un sistema basado en la mediocridad, el contrato temporal, mal servicio y recompensas por "presentismo".

La gran batalla de la democracia se libra hoy en el terreno de la gestión del Estado y con funcionarios desmoralizados e indignos no hay guerra que pueda ganarse ante nadie. El Gobierno está acabando desde adentro con la única herramienta que tiene para controlar, demandar y exigir que se hagan bien las cosas a favor de la gente. Que por ejemplo el peaje construido en Ypacaraí no pueda costar casi dos millones y medio de dólares y que esté a punto de ser concedido en usufructo a una empresa privada por 30 años. Están anestesiando al Estado y sus funcionarios y estos, temerosos por no saber qué hacer en el sector privado, están dispuestos a vivir en la deshonra y la indignidad. Muchas veces tuvieron que llegar incluso a esos niveles para conseguir el cargo que ostentan y varios van todos los días a la casa luego de haber pasado por humillaciones y vejaciones en nombre del salario que les pagan. Cuántas maestras, fiscalas, juezas pueden dar fe de todo esto que es un secreto a voces en las catacumbas del Estado y fuera de ellas.

Una humillación más a los servidores públicos en nombre de algo que no magnifica su trascendencia, que es herir de muerte al Estado que los cobija. Nosotros, sus mandantes –sus jefes– verdaderos, los queremos dignos y con la cabeza levantada ante cualquier planilla o acción que los menoscabe. Queremos lo mismo por lo que les pagamos y demandamos.