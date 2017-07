El rapero estadounidense de origen cubano Pitbull será el anfitrión y animador principal de una fiesta de cuatro días a bordo de un crucero que zarpará de Miami rumbo a Bahamas el próximo año, informaron este miércoles los organizadores.

EFE



El "Jade", el crucero de la compañía Norwegian en el que se celebrará este "After Dark Party" (fiesta después del ocaso) con Pitbull y el grupo de bailarinas y coristas que le acompañan en sus espectáculos, llamado The Most Bad Ones, el también rapero Flo Rida y los DJ Laz y Soulman, tiene capacidad para 2.200 pasajeros.