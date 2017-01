Piedad Córdoba inicia carrera presidencial

La abogada y política colombiana consideró que su carrera por la presidencia para el periodo 2018-2022 será harto difícil y dijo que por esa razón acudió ante la tumba del líder de la Revolución cubana, para pedirle energía, resistencia y luz. “Estoy aquí porque no solamente seguiremos la lucha que él comenzó sino porque tenemos la obligación de defender ese legado, que es el legado de la humanidad, de la solidaridad y del internacionalismo”, dijo Córdoba, citada por el sitio oficial Cubadebate. “Como el mismo decía, un revolucionario no se cansa, no se pensiona, jamás espera absolutamente nada distinto a lo que significa la gratificación de la lucha”, añadió. Además, expresó que para ella fue un inmenso honor poder participar en los funerales de Fidel Castro, fallecido a los 90 años el 25 de noviembre, y ser uno de los invitados extranjeros a la ceremonia íntima de inhumación en Santa Ifigenia el 4 de diciembre. EFE