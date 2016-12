"Llegan mensajes en donde dicen que la ciudadanía debe elegir y que la enmienda no es una figura antidemocrática. Son mensajes engañosos y molestos, por eso por medio de un pedido de informe a la Conatel queremos saber quiénes son los que contratan para que se haga esto", dijo.





Sostuvo que en Diputados ya dieron una media sanción para que se analice la posibilidad de lograr que una persona pueda evitar recibir mensajes molestos, como el de los préstamos, por ejemplo, pero que ahora estos mensajes tratan también cuestiones sobre la reelección.





"A los que estamos en contra de la enmienda nos dicen que somos antidemocráticos. No se trata de eso, solo es que no es la vía. Hasta el 25 de agosto no se puede tocar nuevamente ese tema, son claras las leyes", sentenció en contacto con la emisora 970 AM.