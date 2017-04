Piden a comandante enviar a gatillo fácil a cumplir condena

El padre de la víctima recurrió al propio comandante de la Policía para que proceda a la detención del suboficial y que lo lleven a la cárcel a cumplir su condena.

“La condena del suboficial ya se encuentra firme y ejecutoriada; por lo tanto, deberá ser llevado a prisión. Hasta ahora no me explico por qué no trasladan a este señor hasta la penitenciaría local”, manifestó Medina.

Refirió que su hijo quedó con varias secuelas del disparo que recibió de parte del suboficial Cañete.