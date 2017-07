Piden agilizar trámites para titular tierras

El secretario de Estado aseguró que en principio el beneficio significará la emisión de unos cinco mil títulos de propiedad en los próximos meses, además de profundizar en la reforma agraria, ya que “será una contribución social sin parangones en la historia de la reforma de nuestro país”.

Agregó que también favorecerá al desarrollo rural integral. Igualmente, dijo que “esto generará un incentivo para que otras familias puedan pagar una cifra mínima y acceder a la titulación”.

Vale aclarar que el Estado no dejará de percibir dinero. El proyecto no contempla un subsidio ni un descuento, sino que se trata de una reducción de la exigencia de la primera cuota, aclaró el titular del Indert. “Con esto provocaremos varios hechos, como extender el universo de propietarios que podrán acceder a créditos con los cuales comprar insumos y lograr mayor productividad, también formalizaremos la economía nacional y daremos un valor jurídico a las tierras públicas en un ordenamiento sin precedentes”, remarcó Cárdenas. Actualmente, el índice de titulación es bajo; no pasa el 6% de las 3.000 hectáreas entregadas.