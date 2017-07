Luego, en la última semana se hará un acto popular en Ypacaraí, en donde se presentarán todas las candidaturas del departamento.

En una reunión con los dirigentes de Central realizada el lunes pasado Petta dio un fuerte discurso desafiando al presidente Cartes en las urnas. “Le desafío a Cartes a que me deje correr y que me gane en las urnas y no en los tribunales donde él maneja”, enfatizó el senador.

El Tribunal de Conducta le había desafiliado en diciembre del año pasado y el Tribunal Electoral de la Capital anuló la resolución del organismo colorado beneficiando al senador. A partir de ahí se volvió a hablar de la candidatura de Petta pero la ANR recurrió a una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. “Le tienen un temor a la candidatura de Eduardo Petta, y como la Junta de Gobierno se mueve de acuerdo a las indicaciones del club de amigos de Horacio Cartes, quieren frenar una candidatura con mucha popularidad. Ellos no quieren competir, ellos quieren comprar y están sin candidato”, aseguró Alderete, con respecto a las acciones llevadas adelante por los apoderados de la ANR.

“Yo les pido que me den la oportunidad de pugnar y que nos enfrentemos en las urnas, no en los tribunales”, dijo a su turno Petta, quien fue electo senador por el Partido Encuentro Nacional en el 2013, teniendo el visto bueno de la entonces presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, según explicó varias veces.