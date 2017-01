La solicitud, colgada en una página web de peticiones al Gobierno y al Parlamento, señala que se debe autorizar que Trump entre en el Reino Unido en calidad de jefe del Gobierno de EE.UU., pero "no debería ser invitado a hacer una visita de Estado porque provocaría una situación de vergüenza a Su Majestad la Reina".



La solicitud, que si supera las 100.000 firmas deberá ser debatida por los diputados en el Parlamento, fue colgada a raíz de la controversia causada por Trump al imponer nuevas medidas migratorias que veta el ingreso en EE.UU. de ciudadanos de varios países con población musulmana.



"La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump le descalifica para ser recibido por Su Majestad la Reina o el príncipe Carlos. Por lo tanto, durante su mandato presidencial, Donald Trump no debería ser invitado al Reino Unido para una visita oficial de Estado", prosigue la petición.



El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, había dicho hoy que la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, al Reino Unido debería ser cancelada hasta que se levante la política migratoria.



En unas declaraciones a la cadena ITV, el líder del principal partido de la oposición británica señaló que no está de acuerdo en que se reciba este año al presidente de EE.UU. mientras se producen "estos horribles ataques a los musulmanes".



Trump provocó conmoción al imponer un veto temporal al ingreso a su país de refugiados e inmigrantes de siete naciones con población musulmana (Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen).



La primera ministra británica, Theresa May, invitó el viernes a Trump a visitar el Reino Unido este año, en una fecha aún por concretar, para reunirse con la reina Isabel II.



Hoy, tras regresar May de Turquía, desde la residencia oficial de Downing Street se informó de que la "premier" no estaba de acuerdo con la prohibición temporal impuesta por Trump a la entrada de ciudadanos y refugiados de varios países de mayoría musulmana.