Pese a encuentro de liberales, antagonismo judicial persiste

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no halla la receta para unir a sus principales líderes y movimientos internos. El intento del jueves cuando se reunieron el presidente del partido Efraín Alegre con el ex senador Carlos Mateo Balmelli, el otro candidato a presidente que tiene el partido, no llegó a buen puerto con miras a las elecciones internas del 17 de diciembre próximo.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}