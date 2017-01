Perla de Vázquez se tragará sapos, pero no estará en lista con D’Ecclesiis

El principal enemigo de la diputada Perla de Vázquez en San Pedro, su colega en la Cámara Baja, Freddy D'Ecclesiis, volvió al oficialismo colorado, por lo que la dirigente deberá tragar sapos y culebras en pos de lo que será la campaña interna con miras al 2018. “No me reconcilié con él como los medios dicen. No me puedo reconciliar con alguien que no es mi amigo y con quien nunca hablé ni hablo”, señaló la diputada al ser consultada por el retorno de D'Ecclesiis al cartismo y la foto del martes en la que se lo ven juntos en un acto oficial en San Pedro.









