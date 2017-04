Periodismo de y para todos

No es ninguna casualidad que el Día del Periodista en Paraguay se conmemore en una fecha que amalgama episodios buenos y malos; alegres y tristes. La heroica publicación del primer número de El Paraguayo Independiente, el 26 de abril de 1845, para defender la soberanía nacional; y el cobarde asesinato de Santiago Leguizamón, en 1991, por denunciar a criminales; son una prueba de que el periodismo nacional siempre estuvo inmerso en una constante lucha. De hecho, ese es su fin. Ser un instrumento que ayude a la población, que muestre lo que no se quiere mostrar y que diga lo que algunos no quieren que se diga.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}