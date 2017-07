Peña teme reforma debido a “calibre” de los convencionales

El precandidato presidencial del oficialismo colorado, Santiago Peña, volvió a reiterar que no está a favor de una reforma constitucional pues considera que el sistema de elección vigente no permitirá seleccionar a los mejores ciudadanos como convencionales constituyentes.

“Miro la composición del año 1992 (de la convención) y me pregunto si gente de este calibre será electa de nuevo con votos de la población (refiriéndose a los convencionales). Le tengo miedo a una reforma. No comparto que la única forma de solucionar la justicia sea cambiando el modelo. Creo que se debe hacer un manejo responsable de la justicia. Debe haber menos injerencia política”, alegó en la 1080 AM.