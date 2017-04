A su vez, Santiago Peña dijo en la 1080 AM Monumental, que esta no es una situación "que le causa ansiedad o le roba el sueño"

"Honestamente no es algo que me genera ansiedad y preocupación. Sé que se menciona mi nombre y es un avance enorme por que se nombra a una persona joven. Los jóvenes debemos involucrarnos más. Se abren espacios que antes no había", agregó.

Peña habló sobre su polémico cambio de afiliación partidaria del PLRA a la ANR, indicó que en el Partido Colorado, encontró su lugar.

"No es una decisión que yo la haya tomado (a la ligera), y que me haya cambiado de partido no implica una actividad política. Mi decisión es personal, lo miro como joven y veo donde me siento más cómodo. En el Partido Colorado, donde hay más espacios para jóvenes", dijo.

Para el ministro de Hacienda, el perfil del candidato a presidente, debe ser de una persona honesta, idónea, una persona amplia y aglutinadora. "Tiene que ser alguien que pueda sumar la visión de todos los paraguayos. No tiene sentido hablar de que debe ser técnico o político. Esto necesita de un equipo. El líder debe rodearse de gente que aporte", sentenció.

Santiago Peña es uno de los integrantes más jóvenes del Gabinete de la Presidencia de la República.