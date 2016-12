Peña dice que este fue un año de récords en logros para el Paraguay

Durante el acto de rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda, Peña insistió en todo momento que el endeudamiento público es responsable y que seguirá así hasta que termine el Gobierno de Horacio Cartes.

El entusiasmo de Peña de contar sus logros se vio empañado luego de que la computadora que utilizaba para proyectar sus números se haya quedado sin batería y apagado. A partir de allí, se mostró parco, aunque continuó destacando la gestión realizada este año.

En otro momento de su presentación, el ministro lamentó que el Congreso no haya aprobado un Presupuesto 2017 dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y dijo que fue su error no haber logrado el consenso necesario para que el plan de gastos del próximo año privilegie a las clases sociales más vulnerables.

El secretario de Estado estuvo acompañado de la viceministra de Economía, Lea Giménez; la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, y el director del Tesoro, Óscar Llamosas, quien interina la Subsecretaría de Administración Financiera.

LOGROS. "En materia económica creemos que hay varias conquistas, varios hitos que hemos alcanzado que nos hacen sentir orgullosos. Vemos que en estos tres años, cuando miramos hacia atrás, han habido avances significativos, avances que los paraguayos hemos conquistado y de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos, pero bajo ninguna circunstancia sentirnos satisfechos", aseguró.

Así, comentó que el gasto salarial de este año cayó 0,1% con respecto al año pasado, lo cual no sucedió en los últimos 45 años, según el gráfico expuesto. Añadió que el 100% del déficit fiscal del 1,5% del PIB está dado por inversiones, y no por gastos salariales como sucedió en otras administraciones.

Refirió que gracias a esto se pudieron destinar más recursos a gastos sociales (salud, con 109% más; educación 666%, más, entre otros), aunque en este caso la comparación fue entre los periodos 2008-2011 y 2013-2016.

DEUDA. También indicó que se logró reducir la deuda del Estado con las empresas públicas, y que la meta es llegar al 2018 con cero deudas a estas empresas. Peña manifestó que el año 2017 será año muy importante para que se pueda seguir construyendo la visión a largo plazo, de seguir invirtiendo en infraestructura.

También resaltó el crecimiento de los ingresos tributarios, señalando que fue producto del combate a la evasión y no del aumento de impuestos. No obstante, no citó el hecho de que el Gobierno de Cartes está implementando aún el impuesto a la renta personal (cuya vigencia plena será en el año 2019) ni que se aprobó la generalización del impuesto al valor agregado (IVA) y el cambio del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro). En alguna parte de su exposición, señaló que la reforma del Iragro no deja a Hacienda ni tranquilo ni satisfecho; y que hay una mejora en la equidad tributaria. Recordó la denuncia de megaevasión denominada "Turismo del Este", realizada en febrero de este año.