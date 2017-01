Pedido de Alegre esperará hasta mañana

En la mañana de este martes, el titular del PLRA, Efraín Alegre, fue hasta el TSJE para exigir copia de los legajos presentados con firmas por la ANR, en apoyo a la reelección. El Tribunal no proporcionó las copias requeridas, por lo que Alegre dijo que volvería el miércoles a realizar el pedido.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, fue en la mañana de este martes hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para pedir copia de los legajos presentados por el Partido Colorado, con firmas de funcionarios públicos a favor de la reelección. El mismo no recibió las copias requeridas, por lo que afirmó que volverá con el mismo pedido el miércoles hasta el Tribunal. "El Tribunal tiene la obligación de proveer las copias de las firmas recolectadas por la ANR al oficialismo. Harían el papel de cómplices y encubridores si no lo hacen. Vamos a estar de nuevo a las 8 mañana (...) Es una obligación del Tribunal proveer documentos, no hay razón para no proveer", manifestó el titular del PLRA.