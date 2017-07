Patrón dice que volvería a las calles para evitar instalación de dictadura

Luego de un mes en la prisión de Emboscada el joven dirigente del PLRA, Stiben Patrón, retornó a su hogar tras ser beneficiado con una prisión domiciliaria. Al llegar a su casa, dijo que no dudará en volver a las calles para hacer sentir su voz de protesta. Fue recibido en el céntrico departamento en horas de la tarde por amigos y familiares.

“No queremos que una dictadura se vuelva a instalar en Paraguay”, expresó, en medio de gritos y cánticos de sus amigos. “Volvería a manifestarme, siempre, siempre, desde que entré en prisión en ningún momento dudé de eso, volvería a manifestarme, con más ganas y fuerzas”, adelantó. Dijo que la prisión no hizo más que reafirmarle en sus convicciones de libertad y democracia, y de la necesidad de luchar por conseguirlas. Señaló que no dejará de protestar “y si me tengo que volver a ir preso por luchar y defender la democracia, pero con orgullo volveré, porque la democracia y la libertad lo valen”.