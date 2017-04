Parlamento pide a militares cesar represión en marchas

La mayoría opositora del Parlamento venezolano pidió ayer a la Fuerza Armada cesar la represión en las manifestaciones opositoras y ser leal a la Constitución, un día antes de una gran marcha convocada contra el presidente Nicolás Maduro.

“Sus jefes en la Fuerza Armada tienen que escuchar la queja de los hombres que usan uniforme y que también sufren la crisis; una queja que no estamos pidiendo que se use para una rebelión, un golpe de Estado o un motín, pero sí para exigir que cesen los abusos, que cese el hostigamiento, que cese la represión”, dijo Julio Borges, presidente del Legislativo. “Mañana, Venezuela estará en las calles pacíficamente y es el momento para que la Fuerza Armada demuestre que está al lado de la Constitución y está al lado del pueblo”, agregó Borges, al leer un mensaje dirigido a los militares en la entrada de la sede legislativa, escoltado por asambleístas opositores. Aunque aseguró que no se trata de una reacción, su declaración se produce luego de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificara la “lealtad absoluta de la Fuerza Armada a Maduro”, en un multitudinario acto militar ante el Palacio de Miraflores. “Ustedes juraron ser incondicionales a la Constitución y a la ley. A más nadie”, expresó el jefe parlamentario. afp