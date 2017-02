Paraguayos se movilizaron en Barcelona

“Basta ya a tanta corrupción en el Gobierno. No queremos la enmienda. No estamos de acuerdo con la reelección. No estamos de acuerdo con la violación hacia los derechos humanos. En Paraguay la policía procedió de manera violenta contra unos manifestantes paraguayos”, se pronunciaron los paraguayos que portaban carteles denunciando corrupción, pidiendo desbloqueo de las listas.

Por su parte, Liz Marlene Fernández señaló que se congregaron los paraguayos indignados con lo que está sucediendo en el país. Llamó la atención la bandera paraguaya que ondeaba en la sede de la Embajada en Barcelona. “La bandera está muy dejada a su suerte como paraguaya. Está muy sucia”, reflexionó.

Por su parte, Blas Narváez manifestó que es el momento en que la juventud paraguaya analice la situación que vive el país y salga a las calles para reclamar sus derechos y denunciar el intento de violación de la Constitución Nacional por parte del oficialismo.