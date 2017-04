Paraguayos se manifestaron

“Estamos más de 3.000 paraguayos acá en Suiza, porque muchos vinieron desde España, no tenemos datos precisos, ya que hay mucha gente nueva, que a través de las redes nos comunicamos para este llamado”, explicó.

Manifestó que como paraguaya le indigna que 25 personas decidan en Paraguay por todos, en referencia a la decisión de los senadores que aprobaron la enmienda en la Cámara de Senadores.

“Somos millones, tanto los compatriotas que habitan en el país como los que estamos en el extranjero. Tenemos el derecho y el deber de levantar hoy día nuestra voz para decir no al atropello a nuestra Constitución Nacional, sí al respeto a nuestras leyes. Hoy en día no estamos ya en épocas donde la gente no sabía sus derechos y obligaciones y pienso que nuestra obligación es reclamar nuestros derechos, es por eso que decimos no a la enmienda”, expresó Robledo.

Los paraguayos manifestaron su preocupación ante la crisis política que está atravesando el país.