Paraguayos en EEUU dicen "No a la enmienda"

Además del no a la enmienda, otra de las consignas fue que se haga justicia en el caso Rodrigo Quintana, joven militante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien fue asesinado por un comando policial que atracó la sede partidaria con la complicidad de altos mandos uniformados.





"Estoy en contra de la forma en la que están actuando nuestros políticos, por su manera de actuar no son nuestros representantes. No a la violencia, no a la enmienda, que haya paz", señalaba una de las manifestantes en la transmisión en vivo en la página de Facebook de Última Hora, realizada por nuestro colaborador, Alfredo Duarte Pereira, desde Washington.





Además de los Estados Unidos, paraguayos migrantes en el extranjero también se movilizaron en Buenos Aires, capital de la Argentina.