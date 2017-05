Paraguay tiene que aferrarse al Tratado, aboga Saguier

En lo referente a la deuda de la hidroeléctrica, indicó que casi el 100% de la energía generada por la EBY fue utilizada por Argentina, por lo que tiene casi toda la responsabilidad a la hora de afrontar el compromiso. Recalcó que la tarifa que se aplica a la fecha es la fijada por la Nota Reversal de 1992, que no fue aprobada por Paraguay y cuyo valor es irrisorio. Por consiguiente, la entidad nunca pudo pagar su deuda. Sin embargo, dijo que se tiene que analizar si realmente existe el pasivo como tal, puesto que este debería ser cero.

“El atraso en la construcción y poner en operatividad la hidroeléctrica hizo que, al no generar la energía, suban los intereses. Ese atraso fue a consecuencia de las decisiones unilaterales determinadas por la Argentina. Teníamos deuda pero no se podía pagar porque la entidad no generaba energía. La primera turbina generadora tenía que estar siete años después de la entrada en vigencia del Tratado, en 1981. Y recién se tuvo en 1992. Todo el atraso se tiene que responsabilizar a Argentina”, refirió.

Teme que los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri ya se sientan habilitados para llamar a licitación de Aña Cuá.

ACLARACIONES. En un documento firmado por los senadores Silvio Ovelar y Arnoldo Wiens, se realizaron preguntas al Ejecutivo sobre los detalles del memorándum de entendimiento firmado entre Cartes y Macri, a fin de tener los insumos necesarios para tratar el acuerdo en la Cámara Alta.

Al respecto, los congresistas solicitaron saber cuáles son los términos finales del acuerdo con relación a la revisión del Anexo C. A más del monto final de la deuda de Yacyretá y el monto a ser pagado por territorio inundado, los senadores pidieron conocer el nuevo valor del monto de la cesión de energía y cuándo entrará en aplicación.

La nueva tarifa de venta de energía y la conciliación de las deudas por la compra de Ebisa y ANDE, más la forma de pago, también fueron abordadas. En 15 días hábiles debe haber respuesta.