Paraguay se vuelve ingobernable en el sentido más literal de la palabra.

No se vislumbra un Gobierno con aquellas personas indispensables en su honestidad y valía para ser capaces de una línea de salida a las necesidades del pueblo. Y no es que no las haya. En el fondo de los partidos y de la sociedad civil, existen. Pero, arrinconadas por el poder, nunca brotaron o tuvieron que retirarse para nunca volver.