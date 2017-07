Paraguay no hizo un buen negocio en Itaipú y merece más, remarcó Sachs

El prestigioso economista y docente de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, manifestó que los brasileños no pagaron lo suficiente al Paraguay por la energía limpia de Itaipú, ya que son "poderosos".

El experto económico de Estados Unidos fue el invitado estelar del Simposio Internacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Economía de Bajo Carbono, organizado por la Itaipú Binacional. Sachs no se guardó nada y se refirió a la situación de nuestro país con miras a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, prevista para el 2023. Analizando las condiciones generales del documento, enfatizando el pago por cesión de energía y la transferencia de los royalties, para el norteamericano, el Paraguay no ha hecho un buen trato con Brasil. Espera que esto cambie dentro de seis años.