Paraguay debe implementar la carrera del empleado público

Un informe internacional señala el alto peso de las remuneraciones en el total del gasto público. Paraguay está ubicado en el primer lugar como el país que mayor nivel de gasto tiene en este concepto frente a todos los demás rubros que integran el Presupuesto. Este no sería un problema si sobresaliéramos en la calidad de la gestión pública. Pero no es así porque no existe una carrera seria y rigurosa en la función pública, basada en méritos y resultados de la gestión. Al contrario, constantemente observamos la fuerte injerencia político partidaria en las decisiones que se refieren a los recursos humanos. Uno de los mayores desafíos del Estado paraguayo, más allá de reducir la proporción de los servicios personales en la ejecución presupuestaria, es garantizar el adecuado y racional funcionamiento del servicio civil.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}